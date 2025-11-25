Katshura Hashino mener at JRPG er på vei inn i sin 3.0-æra

HQ

Hvis noen kan ta æren for den globale aksepten av JRPG-er de siste årene, er det Katsura Hashino. Regissøren av Shin Megami Tensei, Persona og Metaphor: ReFantazio, og mannen som har brakt sin visjon om sjangeren til å plassere Atlus blant de viktigste selskapene i verden, og utfordret et len der Square Enix alltid har opprettholdt sine trygge bastioner av Final Fantasy og Dragon Quest, som ikke har klart å tilpasse seg eller endre seg med tilstrekkelig spillerstøtte, selv om de fortsatt er populære. Utviklingen av JRPG er imidlertid langt fra over, ifølge Hashino, og han mener at vi nå lever i begynnelsen av JRPG 3.0.

I et intervju med 4gamer går Katsura Hashino gjennom sjangerens historie og deler utviklingen inn i tre faser. Versjon 1.0 ville være unnfangelsen av JRPG-er i fortiden, det han kaller "ekte klassikere". Han nevner ingen eksempler, men Dragon Quest og Final Fantasy på slutten av 80-tallet er de som ligger nærmest denne visjonen. Sjangeren gikk inn i sin andre iterasjon med "deres nåværende stil, som virker av høyere kvalitet på grunn av hvor mye mer responsive de er overfor spilleren". Det neste steget, som vil revolusjonere disse spillene både strukturelt og i presentasjonen av gameplayet, blir 3.0. Og Hashino vil gjerne tro at han er i ferd med å skape det akkurat nå.

Intervjuet nevner selvfølgelig ikke noe opplysende om fremtiden hans, men våre forhåpninger er nok en gang knyttet til den kommende kunngjøringen av Persona 6, den neste store delen i sjangerens mest berømte nåværende franchise, som Hashino for tiden jobber med etter å ha fullført Metaphor: ReFantazio i 2024.

Hvem vet, kanskje med The Game Awards så nær, advarer Hashino oss om at vi snart får se noe av det JRPG 3.0 veldig snart. Hva synes du om det?