Katsuhiro Harada forlater Bandai Namco etter tre tiår

Etter tre tiår ved roret i Tekken-serien har den 55 år gamle legenden Katsuhiro Harada bestemt seg for å forlate Bandai Namco. I et innlegg på sosiale medier beskrev han det hele som en avslutning på dette kapittelet i livet sitt. Både på et personlig og profesjonelt plan, og at avgjørelsen kom naturlig etter å ha sett flere nære venner og tidligere innflytelsesrike kolleger pensjonere seg eller gå bort.

Harada nevner også at han rådførte seg med ingen ringere enn Ken Kutaragi om avgjørelsen, "Playstations far", som tydeligvis ga ham sin støtte. Han har imidlertid ingen planer om å pensjonere seg ennå, og han har noen ideer for fremtidige satsinger. Nøyaktig hva disse går ut på, er noe han vil dele en gang i fremtiden, når timingen er riktig.

Kunngjøringen kommer ikke helt ut av det blå, og Harada har vært ganske tydelig på hvordan Bandai Namco fungerer innad i selskapet, og hvordan det har vært en stor kilde til frustrasjon og ført til mange utfordringer for Tekken-teamet. Dette, hevder han, har også ført til at han selv har blitt litt likegyldig og passiv, noe som har gjort ting enda verre.

I en avskjedshilsen takker han alle sine kolleger og venner, og beskriver sin reise med Tekken og Bandai Namco som fylt med lærdom. Men at tiden føles riktig, og at han nå må gå videre og gjøre noe annet.

"Jeg vil gjerne meddele at jeg forlater Bandai Namco ved utgangen av 2025. TEKKEN-serien fyller 30 år - en viktig milepæl for et prosjekt jeg har viet mye av livet mitt til - og jeg følte at dette var det mest passende øyeblikket for å avslutte et kapittel. Mine røtter ligger i dagene da jeg støttet små lokale turneringer i japanske arkader og i små haller og samfunnshus i utlandet. Jeg husker fortsatt hvordan jeg bar arkadekabinettene alene, oppmuntret folk til å prøve TEKKEN, og vendte meg direkte mot spillerne rett foran meg.

Samtalene og atmosfæren vi delte på disse stedene ble kjernen i hvem jeg er som utvikler og spillskaper. Selv om tidene har forandret seg, har disse opplevelsene forblitt en sentral del av min identitet. Og selv etter at turneringsscenen ble mye større, fortsatte mange av dere å behandle meg som en gammel venn - dere utfordret meg på arenaer og inviterte meg med ut på bar. Disse minnene er også dypt dyrebare for meg. De siste årene har jeg opplevd å miste flere nære venner i privatlivet, og i yrkeslivet har jeg vært vitne til at mange av mine høyt respekterte kolleger har gått av med pensjon eller gått bort. Disse hendelsene fikk meg til å reflektere over "tiden jeg har igjen som skapende menneske".

I løpet av denne perioden søkte jeg råd hos Ken Kutaragi - som jeg respekterer som om han var en annen far - og fikk uvurderlig oppmuntring og veiledning. Ordene hans støttet meg i å ta denne beslutningen. I løpet av de siste fire-fem årene har jeg gradvis overlatt alt ansvaret mitt, samt historiene og verdensbyggingen jeg hadde ansvaret for, til teamet, noe som har ført meg frem til i dag. Når jeg ser tilbake, har jeg vært så heldig å få jobbe med en rekke ulike prosjekter - VR-titler (som Summer Lesson), Pokkén Tournament, SoulCalibur-serien og mange andre, både i og utenfor selskapet.

Hvert eneste prosjekt var fullt av nye oppdagelser og læring, og hvert eneste av dem ble en uerstattelig opplevelse for meg. Jeg vil rette en stor takk til alle som har støttet meg, til lokalsamfunn rundt om i verden og til alle kollegene som har stått ved min side i så mange år. Jeg kommer til å fortelle mer om mine neste skritt på et senere tidspunkt.

Tusen takk for alt"