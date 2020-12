Kattekafé-simulatoren Calico ute nå

Gårsdagens Indie World-presentasjon bød på mye fint for katteelskere, da den inneholdt ikke bare en, men to annonseringer av katterelaterte titler. Først fikk vi se Fisti-Fluffs, en fysikkbasert brawler med katter, og like etter avslørte de at Calico, en kattekafé-simulator, ville slippes like etter sendingen.

I Calico er jobben din å få liv i byens kattekafé ved å tiltrekke deg kunder med søte katter og fine møbler. Det ser også ut til å by på en del utforskning av verden utenfor kafeen. Spillet har en flott grafikkstil som minner oss litt om Okami, og har et unikt konsept vi ikke har sett maken til før.

Calico er ute nå til PC, Nintendo Switch og Xbox One og koster 100 kroner.