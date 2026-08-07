Katteklaner og eventyr venter i Warrior Cats: Clans of the Forest

Katter og internett har alltid vært et perfekt par, og hvert år slippes utallige spill med katter i hovedrollene. Mange av dem er imidlertid «shovelware», men vi kan ikke beskylde « Warrior Cats: Clans of the Forest for noe slikt.

Det er et turbasert rollespill som nettopp ble annonsert for PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X. Som navnet antyder, er det basert på barnebokserien Warrior Cats, og du får velge hvilken av de fire klanene du vil bli med i: «den modige ThunderClan, den grasiøse RiverClan, den listige ShadowClan eller den raske WindClan.»

Hver klan har sin egen kampanje, og spillet lover møter med karakterer (katt-akter?) som er helt nye i dette universet. Sjekk ut den første traileren nedenfor, og lenger ned kan du også lese utviklernes beskrivelse av eventyret:

HQ

«Reis gjennom ikoniske territorier, blant annet ThunderClans tette skoger, RiverClans myrområder, ShadowClans mørke furuskoger og WindClans åpne heier. Klatre i trær, spring gjennom underveksten, spor dufter, løs miljøgåter og avdekk mysteriene rundt selve StarClan.

«Tilpass katten din med unikt utseende, tilbehør, angrepsbevegelser og huleinnredning mens du bygger opp omdømmet ditt i klanen. Møt originale karakterer sammen med ikoniske katter fra Warrior Cats-universet mens du opplever ufortalte historier.»