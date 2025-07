Katten i hatten kommer tilbake i februar, som animasjonsfilm med Bill Hader i hovedrollen

Tilbake i 2003 fikk vi se en live-action-filmatisering av The Cat in the Hat, en film som hadde Mike Myers i hovedrollen som en proteselaget versjon av den katteaktige hovedpersonen. Det var, for å si det mildt, rent marerittdrivstoff, men også et godt eksempel på live-action og fysisk kreativitet, noe vi ofte ikke ser i dag med fremveksten av green/blue screens og spesialeffekter.

Nå, to tiår senere, er Dr. Seuss' kreasjon tilbake på det store lerretet, men denne gangen i animert format. Denne filmen, kjent som The Cat in the Hat, vil være mer forunderlig enn merkelig, og bedre egnet for et yngre publikum, ettersom den handler om å spre glede og vise frem verden i et lys som du kanskje ellers ikke ser.

Denne gangen er det Bill Hader som gir stemme til Cat, og resten av rollebesetningen består av vokaltitanen Matt Berry, samt Xochitl Gomez, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang og Tituss Burgess. Filmen blir regissert av Alessandro Carloni og Erica Rivinoja, og den utgjør faktisk Warner Bros. Pictures Animations første langfilmprosjekt, når den debuterer på kino 25. februar 2026.

Sjekk ut en trailer og hele synopsis nedenfor.

"I filmen tar helten vår på seg sitt hittil tøffeste oppdrag for I.I.I.I. (Institute for the Institution of Imagination and Inspiration, LLC): å oppmuntre Gabby og Sebastian, et søskenpar som sliter med å flytte til en ny by. Denne kaosagenten er kjent for å gå for langt, og dette kan være hans siste sjanse til å vise hva han er god for ... eller miste den magiske hatten sin!"