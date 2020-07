Kaze and the Wild Masks blir også tilgjengelig på konsoll

Du ser på Annonser

PixelHive Studios og Soedesco annonserte nylig at deres 90-talls inspirerte plattformspill Kaze and the Wild Masks lanseres til PC, som vi allerede visste om, men også PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch. Spillet byr på mer enn 30 nivåer og 50 bonusnivåer, og lar deg bruke masker for å få tilgang til nye ferdigheter som tar deg videre i spillet.

Kaze and the Wild Masks' gratis demo er tilgjengelig frem til 27 juli som del av Xbox One Summer Game Fest. Det ble nylig annonsert at spillet slippes fysisk også.