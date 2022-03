Keanu Reeves blir Batman i DC League of Super-Pets

HQ

I disse dager opplever Robert Pattinson stor suksess som den mørke ridderen i The Batman, men som vi alle vet er han langt fra den eneste som har ikledd seg den kule drakten. Han blir også langt fra den siste i år.

For Warner Bros. har gitt oss en ny trailer for DC League of Super-Pets som altså avslører at Keanu Reeves er Batman og at Kevin Hart spiller hunden hans i animasjonsfilmen. Greit å få unna veien siden Reeves ble nevnt i den første traileren vi fikk i november også, men da visste vi ikke hvilken rolle han har.

Dermed må det være lov å si at filmen virkelig har et imponerende stjernegalleri med både Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski,Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Thomas Middleditch, Ben Schwartz og fler. Ikke ser den helt forferdelig ut heller.