Keanu Reeves er tilbake i Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, men dropper PS4 og Xbox One

Selv om dagens CD Projekt Red-stream i hovedsak fokuserte på Netflix sin Cyberpunk: Edgerunners-serie fikk vi som lovet de første skikkelige detaljene om Cyberpunk 2077 sin første utvidelse også.

Den heter Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, og teasertraileren vi har fått får det til å virke som om hele USA er i fare denne gangen. Ikke at det betyr vi skal dra til andre steder enn Night City, for dette skal være en spionthriller som tar oss til et nytt distrikt i byen hvor det venter noen nye fiender som kan slaktes med nye våpen og ferdigheter sammen med Keanu Reeves som Johnny Silverhand. Ganske spennende, noe som gjør det ekstra interessant at utvidelsen bare kommer til PC, PlayStation 5, Xbox Series og Stadia en gang neste år.

Før den tid, og da nærmere bestemt i dag, kan vi laste ned en ny oppdatering overalt som implementerer transmog (muligheten til å endre hvordan utstyr ser ut, men beholde fordelene fra andre ting), et endlessrunner-minispill kalt Roach Race, flere Ripperdoc-modifikasjoner, nye klær, forbedret Photo Mode og litt annet. Deretter vil fremtidige oppdateringer totalforandre politisystemet, nærkamper og kamper i kjøretøy.