Keanu Reeves gir alt i Secret Level's Armored Core-episode

HQ

Keanu Reeves beviser nok en gang hvorfor han er elsket av både fans og kolleger. I sin siste opptreden for Prime Videos Secret Level, en videospill-antologiserie, portretterer Reeves en robust mech-pilot i Armored Core-episoden med tittelen "Asset Management". Hans engasjement i rollen er intet mindre enn bemerkelsesverdig, med en historie bak kulissene som understreker hans arbeidsmoral og uselviskhet.

I et nylig intervju med Collider delte skaperne av Secret Level, Dave Wilson og Tim Miller, en historie om Reeves' engasjement som gikk utover det de hadde forventet. Til tross for at han skadet kneet bare noen uker før innspillingen, insisterte Reeves på å stå på og tilbød seg å filme scener med benet i en skinne. Ikke bare fortsatte han å jobbe gjennom smertene, men han filmet i 13 timer i strekk, til og med mens han slet med en forkjølelse. Som Wilson uttrykte det, var det en ydmyk opplevelse å jobbe med Reeves, en opplevelse som minnet ham på hvor sjelden det er å møte en så jordnær stjerne på toppen av sin karriere.

Den 60 år gamle skuespilleren er kjent for sin vennlighet og ydmykhet, og det finnes mange historier om hvordan han gjør det lille ekstra for sine kolleger. Enten det er å gi stuntteamet sitt dyre klokker i gave eller å møte opp på jobb under mindre ideelle forhold, er Reeves' profesjonalitet og ekte lidenskap for håndverket sitt tydelig i hvert eneste prosjekt han tar på seg.

Hva synes du om Keanu Reeves' dedikasjon til rollene sine?