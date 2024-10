Keanu Reeves gjorde mye research for å være Shadow i Sonic the Hedgehog 3

HQ

Regissøren av Sonic the Hedgehog 3 har avslørt hvor dedikert Keanu Reeves var til rollen som Shadow the Hedgehog. Shadow er en karakter fansen har ønsket å se på det store lerretet i årevis. Han er en skurk for noen, en antihelt for andre, men det er tydelig at han i den tredje filmen vil være mye mer av det første.

På dag 2 av Sonic Revolutions Shadow Revolution-streamen (via GamesRadar) hadde Jeff Fowler noen veldig fine ting å si om Keanu og hvordan han vekker Shadow til live. "Han synes karakteren er fantastisk, og han forsto definitivt hva vi gikk etter, og han var veldig spent på å gjøre sin versjon av den," sa han.

"Han ga oss så mange forskjellige versjoner av replikker og ville bare fortsette. Det var ikke bare å dukke opp og lese manuset inn i en mikrofon... Han ville virkelig skape en veldig fan-tro versjon av karakteren. Han gjorde research. I vårt første møte var det tydelig at han hadde gjort hjemmeleksen sin, og det var fantastisk. Jeg kan ikke si nok fantastiske ting om Keanu og hva han tilførte karakteren og opplevelsen av å lage denne filmen. Jeg tror folk kommer til å elske hans versjon av Shadow."

Noen var kritiske til det korte glimtet vi fikk av Keanus prestasjon i traileren for Sonic the Hedgehog 3, men hvis du er irritert over at han høres ut som Keanu Reeves, er det beste alternativet å se filmen på et annet språk, er jeg redd. Selv om han kanskje ikke har et stort stemmespekter, har Reeves absolutt sitt eget preg på rollene sine, og det skal bli interessant å se hva han gjør med Shadow senere i år.