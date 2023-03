Keanu Reeves har alltid hatt lyst til å spille Wolverine

HQ

Forrige helg tok Keanu Reeves til Reddit for å delta i en Ask Me Anything (AMA) som endte med å bli veldig populær Lionsgate, produksjonsselskapet bak John Wick-franchisen, bekreftet nylig overfor Reeves at hans AMA ble tidenes største på Reddit ved å slå rekorden som ble satt da Barack Obama hadde en.

Som en del av den AMA-en ble Reeves spurt om det var noen rolle han noen gang har angret på at han takket nei til, noe skuespilleren svarte kortfattet med: "Nei". Han bestemte seg da for å legge til litt krydder ved å avslutte kommentaren med <em, "men jeg hadde alltid lyst til å spille Wolverine."</em>

Det har vært mange rapporter og sitater fra Marvel Studios-sjef Kevin Feige gjennom årene som snakker om å prøve å passe Reeves inn i Marvel Cinematic Universe i riktig rolle, men med tanke på at Hugh Jackman kommer tilbake for å spille Wolverine i Deadpool 3 ser det ut til at han ikke får sjansen til å ta på seg klørne med det første.

Takk, Deadline.