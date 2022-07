Keanu Reeves kunne tenkt seg å spille Batman

HQ

Keanu Reeves har hatt mange ikoniske actionroller som blant andre Neo i The Matrix og John Wick i filmserien med samme navn. Men det viser seg at han enda ikke har oppfylt sine drømmer på dette området. I et intervju med ExtraTV sier Reeves at han kunne tenkt seg å spille Batman en gang.

Han sier at Robert Pattinson spiller Batman for øyeblikket og at han gjør en god jobb, men legger til at han er mer interessert i en eldre versjon av Batman. Kanskje noe mer i tråd med Frank Millers klassiske serie The Dark Knight Returns fra 1986:

"It's always been a dream, but Pattinson's Batman right now. He's doing awesome, but maybe down the road when they need an older Batman."

Hvis du vil høre hvordan Keanu Reeves høres ut som Batman, kan du gå på kino denne helgen når DC League of Super-Pets åpner 29. juli - merd Reeves i hovedrollen som Bruce Wayne/Batman.