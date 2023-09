Keanu Reeves tryglet om å bli drept i John Wick: Chapter 4

HQ

Keanu Reeves ønsket angivelig at John Wick-karakteren hans skulle bli drept i slutten av den fjerde filmen.

I en samtale med Collider sa franchiseprodusent Basil Iwanyk: "Etter den andre, tredje og fjerde filmen er det så utmattende å lage disse filmene, og det ødelegger Keanu, både fysisk og følelsesmessig. Mot slutten sier han alltid: 'Jeg kan ikke gjøre dette igjen', og vi er enige med ham. Fyren er bare et skall av seg selv, for han bare kjører på. Han sa: "Jeg vil definitivt bli drept på slutten av denne filmen". Vi tenkte: "Vi legger igjen en liten åpning på 10 %.""

Iwanyk er imidlertid fortsatt overbevist om at det er en sjanse for at Reeves kommer tilbake. Han tror at alle skuespillerne blir redde for å gå glipp av noe raskt etter at produksjonen er ferdig, selv om de prøver å hvile ut sine slitne kropper.

"Vi har alle blitt så gode venner, og vi liker hverandre så godt, og vi er alle så begeistret for suksessen til disse filmene, både kritisk og kommersielt, at vi alle tenker: 'Ok, hvordan får vi bandet sammen igjen, på en måte som fortjener en god historie i den neste utviklingen av John'", sier Iwanyk.

"Nå er det Keanu og Chad [Stahelski] som sammen skal finne ut hva den historien er. Jeg beskriver det slik at de er som Paul McCartney og John Lennon, og jeg er Ringo. De ringer meg og sier: "Ok, vi dukker opp. Her er hvor du dukker opp, og her er historien vår"."

Vil du se Keanu tilbake i John Wick 5?