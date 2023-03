Keanu Reeves vil være det første mennesket som snakker med romvesener

HQ

Hvis jorden noen gang blir besøkt av små grønne menn ønsker Keanu Reeves å være det første mennesket som snakker med dem. Han avslørte dette under en AMA på Reddit da han ble spurt om han ville vurdere å bli ambassadør for menneskeheten og ta første kontakt på et slikt tidspunkt. Til det svarte han:

"Pokker ja, hvordan går det? Hvordan var turen din? Er du sulten? Vil du ha noe å drikke?"

NASA selv har tidligere kommentert hva som ville skje hvis en UFO landet på jorden. Lori Glaze fortalte Business Insider:

"Du kan ikke overdrive hvor viktig den oppdagelsen ville være. Hvordan vi skal bekrefte det og kunngjøre det på en ansvarlig måte tror jeg er et veldig, veldig viktig spørsmål. Den største utfordringen er å prøve å holde den kommunikasjonen på rett kjøl, ikke sant? Med spenning, og likevel også forståelse for at vi må stille forventningene vi har til å følge den vitenskapelige prosessen."

Hvem vet, kanskje blir det virkelighet en dag, og hvis vi skal stole på Pentagon-sjefen Sean Kirkpatrick er det en god sjanse for at ett eller flere fremmede moderskip allerede er i vårt solsystem:

"Et kunstig interstellart objekt kan potensielt være et foreldrefartøy som frigjør mange små sonder under sin nære passasje til jorden, en operativ konstruksjon som ikke er så ulik NASA-oppdrag.

Med riktig design vil disse små sondene nå jorden eller andre solsystemplaneter for utforskning, ettersom foreldrefartøyet passerer innenfor en brøkdel av jord-sol-separasjonen - akkurat som 'Oumuamua' gjorde. Astronomer ville ikke være i stand til å legge merke til sprayen av minisonder fordi de ikke reflekterer nok sollys til at eksisterende kartleggingsteleskoper kan legge merke til dem."

Si hva du vil om romvesener, men Keanu virker som et trygt og vennlig kort når det gjelder første kommunikasjon, tror du ikke?

Hvem vil du se representere menneskeheten i en første samtale med romvesener?