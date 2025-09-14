Keira Knightley og Kit Harrington blir med på Harry Potter-prosjektet

HQ

Et knippe nye stjerner har blitt bekreftet til å spille en rolle i den kommende nyinnspillingen av Harry Potter-bøkene i lydformat. I tillegg til en rekke store navn, som Hugh Laurie, Riz Ahmed og til og med den kommende live-action Hermione Granger, Arabella Stanton, som gjentar rollen som utvilsomt vil gjøre henne til en stjerne, kjenner vi nå til en rekke andre interessante navn som er med på prosjektet.

Blant de siste valgene er Keira Knightley, som skal gjøre sitt beste for å bygge videre på den episke prestasjonen Imelda Staunton leverte som den usympatiske professor Umbridge. På toppen av dette vil Kit Harrington forsøke å forbedre Kenneth Branaghs professor Lockhart, mens Iwan Rheon tar over professor Lupin-jobben etter David Thewlis, og Leo Woodall blir den neste Bill Weasley, som etterfølger Domhnall Gleeson.

Men dette er ikke alt, for Simon Pegg har fått rollen som Arthur Weasley, James McAvoy som Mad-Eye Moody, Gemma Whelan som professor Sprout, Matt Berry som Sir Cadogan, Ruth Wilson som Bellatrix Lestrange, og Ambika Mod som Nymphadora Tonks.

Med denne nyinnspillingen i tankene vil den første lydboken debutere 4. november, før neste bok kommer hver måned til alle syv er utgitt.