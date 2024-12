Keira Knightley om å filme sexscener

HQ

Keira Knightley, som er hyllet for sine minneverdige opptredener, snakket nylig om den ikoniske bibliotekscenen fra Atonement (2007) i et intervju med The Times. Øyeblikket mellom Knightley og James McAvoy ble hyllet som en av de mest minneverdige intimscenene på kino, og ble et definerende element i filmen. Knightley tilskrev scenens effekt omhyggelig planlegging og bevisst historiefortelling, noe som gjorde den til et høydepunkt i hennes karriere.

Skuespilleren kommenterte også utviklingen av intimitet i filmer, og bemerket hvordan bransjen har sett et skifte mot nøye koreograferte scener som prioriterer skuespillernes komfort. Med bruk av intimitetskoordinatorer fokuserer moderne produksjoner på scener som bidrar meningsfullt til karakterutvikling og handling, i stedet for å inkludere nakenhet for nakenhetens egen skyld. Knightley har observert en merkbar reduksjon i kvinnelig nakenhet de siste årene, samtidig som mannlig nakenhet har økt, noe som gjenspeiler bredere kulturelle endringer i representasjonen på skjermen.

En studie publisert i The Economist understreker denne trenden, og avslører en nedgang på 40 % i sex og nakenhet i store filmer siden 2000. Intimiteten som likevel vises på lerretet, er imidlertid ofte mer grafisk og bevisst, noe som understreker vektleggingen av autentisk historiefortelling. Knightley, som nå promoterer Netflix-serien Black Doves, hyller denne utviklingen som et positivt steg i bransjen.

Hva tenker du om dette skiftet i hvordan Hollywood håndterer intimitet? Betyr mindre mer når det gjelder historiefortelling?