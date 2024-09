Kelsey Asbille har 20 minutter på seg til å unnslippe en seriemorder i Netflix' Don't Move

Skrekksjangeren fortsetter å overraske og imponere. Som en del av Geeked Week-prosedyren fra Netflix har strømmegiganten nettopp presentert en første titt på en kommende skrekkfilm som de vil debutere i tide til Halloween. Den heter Don't Move og har et virkelig skremmende og foruroligende premiss, noe som vises på en flott måte i den første traileren.

I hovedsak er poenget med Don't Move at Kelsey Asbilles hovedperson har blitt injisert med et giftstoff som vil stenge ned og lamme kroppen hennes i løpet av 20 minutter. Hun får så mye tid som kroppen hennes kan håndtere før hun la,,es for å unnslippe en seriemorder i de dype skogene i Big Sur, California, og som traileren viser, skjer denne nedstengningsprosessen progressivt, noe som betyr at hun stadig mister motoriske funksjoner og evnen til å snakke og så videre.

Sjekk ut den virkelig skumle og briljant redigerte traileren for Don't Move (en film regissert av Brian Netto og Adam Schindler, og med Sam Raimi tilknyttet som produsent) nedenfor. Filmen kommer på Netflix 25. oktober.