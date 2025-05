Kelsey Grammer har fortsatt ikke sett et Avengers: Doomsday manus

HQ

I mai neste år har Marvel fans nok en gang en filmatisk begivenhet å se frem til, da Avengers: Doomsday får premiere på kinoer over hele verden. Filmen er for tiden under produksjon i Storbritannia, og selv om vi ser en håndfull teasere og lekkasjer om den, er det fortsatt veldig tydelig at de fleste av skuespillerne ikke vet hva de skal gjøre i den store ensemblefilmen.

Dette inkluderer Kelsey Grammer, som kommer tilbake som Beast, og fortsetter sin innsats som karakteren som nylig inkluderte en cameo i post-credits-scenen i The Marvels.

I podcasten Literally! With Rob Lowe forteller Grammer at han ennå ikke har lest manuset til Doomsday, men at han har fått en generell idé om hva rollen vil innebære.

"Jeg har fått en foreløpig introduksjon til ideen. De er fortsatt veldig hemmelighetsfulle om manuset."

Før han bekreftet dette, delte Grammer også litt innsikt i hvordan han kom tilbake til rollen som Beast, og uttalte "De laget en film som het The Marvels, og et eller annet sted under innspillingen ringte noen meg og sa at du kunne komme ned og tenke på å gjøre litt, vi skal gjøre litt motion capture med deg, og kanskje vi kan bruke deg på slutten av filmen i en av disse påskeegg-greiene."

Grammer fortsatte: "Det viste seg. De satte den opp på kino, og responsen da de så Beast var tydeligvis ganske fantastisk. Det var min billett. De ringte meg en stund senere og sa 'vi tror vi vil ha deg med i en annen film'. Så det gleder jeg meg veldig til."

Er du spent på å se Grammer tilbake som Beast?