Ken Levine om sitt kansellerte zombiespill: "Det beste spillet vi aldri fikk fullført"

Det har nylig blitt avslørt at Ken Levine, den kreative kraften bak System Shock og BioShock, på et tidspunkt jobbet med å utvikle et zombiespill kalt Division 9. Prosjektet skal ha kommet i kjølvannet av SWAT 4 og den skrekkfokuserte utvidelsen teamet jobbet med til spillet, noe Levine nå kaller det beste spillet de aldri fikk sjansen til å fullføre.

På en nå arkivert del av Irrational Games' blogg kan du lese om spillets bakgrunnshistorie, som i grove trekk beskriver spilleren som en del av et team som skal beskytte nasjonen mot en trussel som offisielt ikke eksisterer. Litt som The X-Files, men med våpen. Man kan ikke annet enn å bli skuffet over at spillet ble kansellert.

Synd at dette aldri ble en realitet, synes du ikke?