Kena: Bridge of Spirits kommer til Nintendo Switch 2 denne våren

Hvis du har fulgt nøye med på Kena: Bridge of Spirits helt siden det ble lansert for noen år siden, og tenkte at det ville være en perfekt tittel å ta med seg på farten og spille på Nintendos Switch 2-system, har vi noen veldig gode nyheter å dele.

Utvikleren Ember Lab har avslørt at action-eventyrspillet snart skal lanseres på Switch 2, i en komplett versjon som inkluderer alle forbedringene som har kommet til spillet siden debuten. Dette omfatter jubileums-DLC og også New Game+-modus, noe som betyr at du vil ha mye å oppleve når lanseringen skjer.

Når det gjelder debutdatoen, har vi ikke en fast lanseringsdag å dele ennå, da alt vi vet er at ankomsten er planlagt til våren. Det vi må legge til er den første smaken av Switch 2-spill, som du kan se selv nedenfor.

Kommer du til å sjekke ut Kena: Bridge of Spirits på Switch 2 i den kommende fremtiden, og tror du denne nyheten innebærer at oppfølgeren, Kena: Scars of Kosmora, til slutt vil lande på Switch 2 også?