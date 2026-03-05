Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits kommer til Nintendo Switch 2 denne våren

Action-eventyrspillet lander på den hybride etterfølgerplattformen i en versjon som inkluderer alle de nyeste oppdateringene og tilleggene til tittelen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Hvis du har fulgt nøye med på Kena: Bridge of Spirits helt siden det ble lansert for noen år siden, og tenkte at det ville være en perfekt tittel å ta med seg på farten og spille på Nintendos Switch 2-system, har vi noen veldig gode nyheter å dele.

Utvikleren Ember Lab har avslørt at action-eventyrspillet snart skal lanseres på Switch 2, i en komplett versjon som inkluderer alle forbedringene som har kommet til spillet siden debuten. Dette omfatter jubileums-DLC og også New Game+-modus, noe som betyr at du vil ha mye å oppleve når lanseringen skjer.

Når det gjelder debutdatoen, har vi ikke en fast lanseringsdag å dele ennå, da alt vi vet er at ankomsten er planlagt til våren. Det vi må legge til er den første smaken av Switch 2-spill, som du kan se selv nedenfor.

Kommer du til å sjekke ut Kena: Bridge of Spirits på Switch 2 i den kommende fremtiden, og tror du denne nyheten innebærer at oppfølgeren, Kena: Scars of Kosmora, til slutt vil lande på Switch 2 også?

HQ

Relaterte tekster

0
Kena: Bridge of SpiritsScore

Kena: Bridge of Spirits
ANMELDELSE. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Med en aldeles nydelig grafikk og musikk, fascinerende skapninger og variert gameplay gjør Ember Lab sitt første spill mer enn opp for at du har gjort det meste før.



Loading next content