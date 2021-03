Kena: Bridge of Spirits koster kun 439 kroner

Du ser på Annonser

Som startskudd på denne konsollgenerasjonen avslørte en rekke utgivere at de generelt ville øke prisene på spillene sine littegrann. Noen økte med 10 dollar opp til $69.99, mens noen steg hele veien til $79.99. Hvis man ikke liker å bruke så mye penger på spill, så kan man rolig glede seg til Kena: Bridge of Spirits.

Spillet har nemlig ikke en økt pris i forhold til forrige generasjon, tvert i mot koster det faktisk mindre enn de fleste nye spillene vi fikk før. På Epic Games Store og PlayStation Store er det nå åpent for forhåndsbestillinger, og her fremgår det at spillet koster 419 kroner på PC og 439 kroner på PlayStation 4 og 5.

Du kan se den seneste traileren nedenfor, som avslører at spillet kommer den 24. august.