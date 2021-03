Kena: Bridge of Spirits tilbyr gratis oppgradering fra PS4 til PS5

Du ser på Annonser

Riktig nok er ikke Kena: Bridge of Spirits noe AAA-spill, så derfor kommer det ikke som noen stor overraskelse at spillet har en litt mindre pris på 439 kroner, i stedet for opp i mot 800 kroner som spill fort kan koste i dag.

Dog snytes vi heller ikke for en av de privilegiene som mange utviklere tilbyr, nemlig en gratis oppgradering til PS5-versjonen av spillet, dersom du kjøper det til PS4 først.

Dette er blitt bekreftet via Twitter, og det later ikke til å være noen unntak heller.

Du kan se den nyeste traileren fra spillet nedenfor.