Med en aldeles nydelig grafikk og musikk, fascinerende skapninger og variert gameplay gjør Ember Lab sitt første spill mer enn opp for at du har gjort det meste før.

Kena: Bridge of Spirits viser enda flere nydelige scener den 4 januar 2022 klokken 19:03 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Ember Lab bestemte seg for å feire slutten på 2021 ved å sette sammen en 20 minutter lang video av de første filmatiske scenene i Kena: Bridge of Spirits i forrige uke,...

PlayStation er fornøyd med Kena: Bridge of Spirits den 23 oktober 2021 klokken 23:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Undertegnede er en av dem som synes Kena: Bridge of Spirits er et meget pent og underholdende spill, noe jeg ikke er alene om. Slikt betyr likevel ikke nødvendigvis at...