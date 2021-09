KEO inntar Steam Early Access den 23. september

Digital Matters Publishing og Redcatpig har avslørt når multiplayerspillet KEO inntar Steam Early Access, og det skjer ganske snart.

Spillet lander på plattformen den 23. september og byr på to forskjellige moduser: Deathmatch og Domination, som begge spilles i et 3v3-format. Det vil også være et bredt utvalg kjøretøy å låse opp og tilpasse slik du ønsker.

Prisen på Early Access-utgaven kommer til å være $19.99, men det gir deg også adgang til det fulle spillet når det offisielt lanseres tidlig neste år.

Sjekk ut traileren for spillet nedenfor.