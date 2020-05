Kerbal Space Program 2 utsettes et helt år

Du ser på Annonser

Mens flere store utviklere og utgivere stadig sier at de fleste spill under utvikling ikke vil utsettes nevneverdig har vi i dag fått et prakteksempel på at det ikke er tilfellet for alle.

For under Take-Two sin årsrapport kunne utviklerne i Star Theory annonsere at Kerbal Space Program 2 har blitt utsatt fra den vage "høsten 2020"-lanseringen helt til høsten 2021. Som forventet skyldes dette blant annet problemer med utviklingen i disse coronatider, men de sier også det er siden spillet har blitt enda mer ambisiøst enn først tenkt. Uansett må vi altså vente mye lenger enn ventet før det blir mulig å dra på romeventyr igjen.