Kerbal Space Program 2's første oppdatering er satt til å komme denne uken

Kerbal Space Program 2s Early Access-lansering har ikke gått så bra som utvikler Intercept Games hadde håpet, ettersom spillet har møtt en rekke problemer knyttet til feil og ytelse, noe som har ført til en blandet mottakelse fra fans på Steam. Men siden dette er en Early Access tittel, har utvikleren vært i stand til å forplikte seg og fokusere sin innsats på å fikse opp spillet, og den første fasen av dette kommer denne uken, når den første oppdateringen for KSP2 kommer.

Som nevnt av kreativ direktør Nate Simpson i et blogginnlegg, blir vi fortalt at denne oppdateringen for tiden gjennomgår kvalitetssikring og forventes å ankomme 16. vil knuse en haug med feil, inkludert den merkelige som fikk Kraken-stasjonen til å generere omvendt skyvekraft av en eller annen grunn, sammen med å forbedre ytelsen over hele linja.

Etter utgivelsen av denne oppdateringen bemerket Intercept Games også at den andre oppdateringen er godt i arbeid, og at utvikleren allerede har fullført en "fin kø av rettelser" for den, men vi kan forvente ytterligere informasjon om denne oppdateringen når Patch One er utgitt.