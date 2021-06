Kerbal Space Program Enhanced Edition kommer til PS5 og Xbox Series i høst

Tilbake i 2018 kom det morsomme PC-spillet Kerbal Space Program til konsoller i form av Enhanced Edition. Nå blir denne utgaven ytterligere forbedret, da Private Division har meddelt at de vil utgi Kerbal Space Program Enhanced Edition til PS5 og Xbox Series i høst.

Oppdateringen til de nye konsollene inneholder blant annet "bedre oppløsning, forbedret bildeoppdateringsfrekvens, avanserte skyggeleggere, bedre teksturer og andre prestasjonsforbedringer".

"The additional system memory on these consoles results in a more stable game experience and allows for an increase of part count on player's crafts and contraptions," forteller utgiveren Private Division.

På PS5 og Xbox Series X vil spillet kjøre i 1440p, mens oppløsningen på Series S er 1080p.

Den nye utgaven blir tilgjengelig gratis for de som allerede eier spillet på de eldre konsollene.

Det er også planlagt en oppfølger i 2022.