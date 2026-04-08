Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Kerbal Space Program

Kerbal Space Program når 10 års toppnotering for antall spillere takket være Artemis II

Et virkelig romoppdrag får folk til å sende sine små Kerbals ut på dødsfiendtlige reiser igjen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Jeg har ikke tall på hvor mange Kerbal-dødsfall jeg har vært ansvarlig for. Hvor mange Kerbal-familier jeg har etterlatt uten fedre, mødre, brødre og søstre. Når jeg lukker øynene, ser jeg bare eksplosjonene fra mine mislykkede raketter. Men hei, det kommer ikke til å stoppe mange andre spillere fra å ta på seg noen Kerbals og skyte dem i bane rundt jorda.

Som oppdaget av PC Gamer, Kerbal Space Program har sett et massivt løft i antall spillere nylig. Simuleringshiten fra 2015 nådde en 24-timers topp på 11,434 XNUMX, noe som ikke er en uhyrlig mengde spillere, men det er nær de 100 mest spilte spillene på Steam-listen akkurat nå.

Årsaken bak denne plutselige interessen? Artemis II, selvfølgelig. Det virkelige NASA-oppdraget for å se den andre siden av månen har vekket interessen for romfart og utforskning over hele internett. Med tanke på at de fleste av oss ikke har en milliard dollar til å fly opp i verdensrommet med Jeff Bezos og mannskapet, er Kerbal Space Program omtrent det nærmeste vi kan komme å lage vårt eget Artemis II-oppdrag. Det er også verdt å merke seg at oppfølgeren, Kerbal Space Program 2, også fikk noen boosts på SteamDB, men ikke på langt nær like stor suksess som den opprinnelige opplevelsen.

Relaterte tekster

0
Kerbal Space Program på vei til Xbox One

Kerbal Space Program på vei til Xbox One
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Utviklerne i Squad kan fortelle at deres Kerbal Space Program snart kommer til Xbox One. Vi vet ikke hva snart betyr, men det er i hvert fall bestemt at den rakettfylte...



Loading next content