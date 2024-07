Kevin Bacon bestemte seg for å tilbringe en dag som en normal person og hatet det

HQ

Selv om de kanskje klager over den konstante paparazzien og mangelen på frihet, er vi alle enige om at kjendiser stort sett har det en god del bedre enn oss vanlige folk. Massevis av gratis ting, beundring, du kan forstå det.

Men for en som Kevin Bacon, som ikke har sett den andre siden av livet på flere tiår, tok nysgjerrigheten overhånd, og han gikk ut i forkledning for å leve som et normalt menneske. Spoilervarsel: Han likte det ikke.

"Folk dyttet på en måte forbi meg, og var ikke hyggelige", sa han til Vanity Fair. "Ingen sa: 'Jeg elsker deg'. Jeg måtte vente i kø for å, jeg vet ikke, kjøpe en jævla kaffe eller noe sånt. Jeg tenkte: "Dette suger. Jeg vil tilbake til å være berømt."

Han prøvde i det minste å leve som en vanlig person for en dag. Det ser imidlertid ut til at selv om Kevin Bacon sannsynligvis spøker til en viss grad i sitatet ovenfor, har han likevel nå innsett at det å være berømt faktisk er ganske bra. Hvem skulle ha trodd det?