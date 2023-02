Kevin Conroy hatet å jobbe med Batman: Arkham-spillene

HQ

Kevin Conroy, kjent for å være The Dark Knight selv i Batman: The Animated Series og i Arkham-spillene, døde forrige november. Nå har det kommet frem et eldre intervju der han og Bruce Timm går tilbake til ulike opplevelser gjennom karrieren. Conroy snakker varmt om sine erfaringer med Batman: The Animated Series. Der hadde alle stemmeskuespillerne samlet seg på stedet og spilt inn dialogen sammen. Med det var de i stand til å justere sine egne linjer og tonehøyder avhengig av hvordan personen før hadde levert sin linje og ha en livlig dialog.

Men når det kom til spillene var det ikke så gøy. I motsetning til en tegneserie eller film kan dialogen i et spill påvirkes av eksterne faktorer. Så alle lyder må spilles inn separat, og deretter spilles av sammen. Så Conroy måtte være alene i en innspillingsbod i åtte timer om dagen, og spille inn linjer uten kontekst om hvordan de andre karakterene reagerer på dialogen hans.

... alene, i en bås, i et vakuum, skape karakteren, holde karakterens stemme i live, og deretter skape situasjonen for hver linje. Da vil de ha det tre ganger, vet du. Gi det til oss sint! Å, hold det sinnet og gi det til oss med litt ironi! Å, vi elsker sinne og vi elsker ironi, nå bare søte det med litt kjærlighet. Innen du kommer ut har du trukket ut håret og du tenker: hva faen vil de at jeg skal si!

I to år var han involvert i Batman: Arkham Knight, og spilte inn rundt 37 000 linjer. Se hele intervjuet nedenfor.