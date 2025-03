Kevin Conroy og Tony Todd vil posthumt spille hovedrollene i Devil May Cry-animeserien

HQ

Devil May Cry-animen fra Netflix nærmer seg raskt, og vil være med oss i begynnelsen av neste måned. For vår hovedrollebesetning vet vi at Johnny Yong Bosch skal spille Dante, men ellers vet vi ikke så mye om stemmene som blir lånt ut til showet.

Men via IGN vet vi at Kevin Conroy vil gjøre det som kan være hans siste opptreden i en annen posthum rolle. Han vil spille en karakter som heter VP Baines. Tony Todd, som gikk bort i fjor, vil også gi stemme til tre ikke navngitte karakterer.

Om å jobbe med Conroy sa skuespilleren Johnny Yong Bosch "Det var en ære å jobbe sammen med Kevin Conroy for den kommende DMC-serien. En sann legende. Batman: The Animated Series omdefinerte tegneserier for meg. For de som lurer, så fant innspillingsøktene våre sted for noen år siden - animasjon tar ganske lang tid å fullføre."

Showrunner Adi Shankar bekreftet også at det ikke ble brukt kunstig intelligens for å gjenskape Conroys stemme, og at han ga en utrolig nyansert prestasjon.