Kevin Costner og Taylor Sheridan i konflikt om Yellowstone

Mange mennesker vil ha mer, som de sier, og kanskje Kevin Costner er den som personifiserer det uttrykket akkurat nå. I hvert fall hvis ryktene om at skuespilleren har gjort seg umulig å jobbe med er sanne. Så mye at den femte sesongen av Yellowstone så ut en stund som om den måtte avsluttes tidlig, ettersom Paramount og Costner ikke kunne bli enige om tidsplanen, der han ønsket å kutte filmtiden i kontrakten fra 65 dager til 50 for første halvdel av sesongen og bare en uke for de resterende åtte episodene. Dette sies å ha forårsaket mye trøbbel for regissør Taylor Sheridan og har også forårsaket misnøye blant de andre skuespillerne, som føler at stjernen har for stort ego. Riften sies å ha ført til at Sheridan vurderte å avslutte serien etter fem sesonger og gå videre til en ny serie med Matthew McConaughey i hovedrollen. Paramount sendte deretter ut en pressemelding som berørte dette:

– Vi har ingen nyheter å melde. Kevin Costner er en stor del av Yellowstone, og vi håper det er tilfelle i lang tid fremover. Takket være Taylor Sheridans briljante sinn jobber vi alltid med franchiseutvidelser av denne utrolige verdenen han har bygget. Matthew McConaughey er et fenomenalt talent som vi gjerne vil samarbeide med.

Kevin Costner skjøt selvfølgelig ned ryktet og sa at det ikke er noen samarbeidsproblemer og sendte advokaten sin videre med følgende uttalelse i håp om å drepe diskusjonen:

– Ideen om at Kevin bare var villig til å jobbe en uke med andre halvdel av Yellowstone, Season 5 er en absolutt løgn. Det er latterlig - og alle som foreslår det, bør ikke bli trodd i ett sekund. Som alle som vet noe om Kevin og er godt klar over, er han utrolig lidenskapelig opptatt av showet og har alltid gått langt utover for å sikre suksessen.

Ryktemøllen fortsetter imidlertid med nye rapporter om at det ikke bare er uenighet om skyteplanen og misnøyen til resten av rollebesetningen, men at det også er misnøye med lønningene. ET Canada har intervjuet Matthew Belloni, medgründer av Puck News og tidligere redaktør av The Hollywood Reporter, og han hevder å sitte på informasjon om at Costner vil motta en heftig lønnsøkning for å ta på seg en sjette sesong. Kevin, som allerede er en av de best betalte i TV -bransjen på rundt 12 millioner dollar per episode, vil nå at 15 millioner dollar skal fortsette, noe som vil gi ham over 200 millioner dollar for 16 episoder. Imidlertid skyldes raden angivelig hovedsakelig at skuespilleren krever "overtidsbetaling", noe som sjelden eksisterer i Hollywood for en hovedrolleinnehaver som er der for å markedsføre "sin" film eller serie. Det er litt av en uskreven regel, at du setter deg selv der ute og gjør hva det tar, selv om en skyte er forsinket. Spesielt når det gjelder så godt betalte stjerner som i dette tilfellet. Med Bellonis egne ord:

"Ifølge mine kilder tjener Costner omtrent 1.2 millioner dollar per episode for Yellowstone, og det er i tillegg til en samlet avtale han har som betaler ham ekstra penger. Så han tjener mer enn 20 millioner dollar i sesongen hvis den går 16 episoder, som planlagt denne sesongen. Hvis 'Yellowstone blir plukket opp for en 6. sesong, og Costner er på showet for den 6. sesongen, vil han få 1.5 millioner dollar per episode.

"Måten Yellowstone blir skutt på er at Costner kommer til settet i en viss periode, og han tar den posisjonen at for alt utenfor hans kontraktsmessig forpliktede tid under skyting, bør han betales ekstra for det. Men i Hollywood er det en slags uskreven regel at du markedsfører showet eller filmen din når det er på tide å gjøre det. Costner ba om ekstra penger for å promotere showet sitt, og det ble sett på av produsentene som litt av et pengegrep for en fyr som ble betalt ekstraordinært godt for sine tjenester.

Han tror også det blir vanskelig å komme tilbake etter alt dramaet bak kulissene, og sier dette om Costners fremtid med Sheridan:

" Jeg tror negativiteten akkurat nå har kommet til et punkt der det kommer til å være veldig vanskelig for ham å komme tilbake til showet. Hvis jeg måtte satse, ville jeg si at han sannsynligvis kommer til å forlate, og at showet vil ende, og de vil gjøre en ny versjon av Yellowstone med Matthew McConaughey, en annen skuespiller ... kanskje de avslutter det helt og begynner friskt med nye mennesker. Men min gjetning er at den versjonen av Yellowstone som vi vet sannsynligvis kommer til å ende med denne sesongen.

Det hele er rykter og formodninger, selvfølgelig, uten noe bekreftet eller avkreftet, men ingen røyk uten ild, som det gamle ordtaket sier, og til det hele er sortert ut, virker det ikke bedre enn at Yellowstone vil være i limbo.