Kevin Costner trodde at han skulle lage sju sesonger av Yellowstone

Yellowstone har alltid sørget for dramatikk. Serien har vært i limbo en stund etter problemer med innspillingen, som en gang ble sagt å dreie seg om Kevin Costners tilgjengelighet, men nå er det tilsynelatende like uklart til tross for planene om å lansere de siste episodene på slutten av året. Det virker virkelig som om ingen vet hva som skjer med denne en gang så store TV-serien, og Costner er også i samme båt.

I en samtale med Variety uttalte Costner: "Jeg skulle gjerne kunne gjøre det, men vi har ikke klart det. Jeg trodde jeg skulle lage syv [sesonger], men akkurat nå er vi på fem. Så får vi se hvordan det går - jeg håper det går - men de har mange forskjellige serier på gang. Kanskje det gjør det. Kanskje dette kommer tilbake til meg. Hvis det gjør det, og jeg føler meg komfortabel med det, vil jeg gjerne gjøre det."

Selv om Costner sies å være årsaken til at serien måtte stanse produksjonen av de siste episodene i sesong 5 tyder det faktum at det ikke har skjedd noe mer i denne saken siden den siste episoden ble sendt i begynnelsen av 2023, på at det ligger mer bak enn først antydet. Uansett, forhåpentligvis finner Paramount ut av dette snart, for det er på tide at vi får slutten på John Duttons historie.