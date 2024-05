Kevin Costners western-epos Horizon er en 12 timer lang historie

HQ

Kevin Costner er ikke redd for å lage lange filmer. Men hans nyeste prosjekt, Horizon: An American Saga, blir noe helt spesielt, ettersom hele historien vil bestå av totalt fire filmer som hver vil ha en spilletid på nesten tre timer, noe Costner nylig bekreftet overfor Collider.

Med andre ord blir den totalt over 12 timer lang, noe som åpner for et skikkelig maraton for de som måtte ha tenkt å se alt på en gang. Heldigvis er historien nå delt opp, og den første delen hadde premiere i Cannes, der Costner selv fikk ti minutters stående applaus fra publikum.

For de av oss som ikke var der for å se filmen, kommer den på kino 28. juni, og så kan du ta en pause frem til 16. august når del to har premiere. Costner selv sier at manusene til del tre og fire allerede er skrevet, og det gjenstår å se når resten av dette tolv timer lange eposet kan sees i sin helhet.