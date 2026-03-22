Kevin Durant og LeBron James slo rekorder og nådde nye høyder i NBA-historien

Lørdag var en begivenhetsrik natt i NBA, med LeBron James og Kevin Durant som satte personlige rekorder. Los Angeles Lakers' 105-104-seier over Orlando Magic, den niende på rad, var LeBron James' 1612 ordinære sesongkamper i NBA, noe som betyr at han har passert Robert Parish' rekord for flest kamper i ordinær sesong.

LeBron James legger denne utmerkelsen til den stadig voksende listen over alle tiders rekorder, som inkluderer flest scorede poeng, flest spilte sesonger, flest spilte minutter, flest All-NBA-utvelgelser, flest NBA All-Star-utvelgelser, flest scorede og forsøkte field goals, flest sluttspillkamper og flest sluttspillpoeng ... til og med høyest karriereinntekt.

Kevin Durant passerer Michael Jordan på topplisten over alle tiders poengsum

I mellomtiden, i 123-122-seieren til Houston Rockets over Miami Heat, passerer Kevin Durant Michael Jordan som den femte spilleren som har scoret flest poeng i NBAs historie. Durante, 37 år gammel, scoret 27 poeng, og kom opp i totalt 32 294 poeng i karrieren, to mer enn Jordan.

Innen rekkevidde for Durant er Kobe Bryants rekord på 33 643 poeng. Lenger unna finner vi Karl Malone (36 928), Kareem Abdul-Jabbar (38 387) og LeBron James (43 241).