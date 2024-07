Kevin Feige avslører at det ikke er noen umiddelbare planer om å finne en ny Wolverine-skuespiller

HQ

Det er få skuespillere som er så knyttet til en rollefigur som Hugh Jackman er knyttet til Wolverine. Det virker nesten umulig å tenke seg noen andre enn australieren i rollen som vår elskede mutant, og likevel vet vi at en dag må noen andre trekke i det gule og blå.

I et intervju med DiscussingFilm avslørte Kevin Feige at Marvel for øyeblikket ikke har noen planer om å caste en ny Wolverine. "Jeg tror disse karakterene vil eksistere i 100 år til, lenge etter oss alle. Så det vil helt sikkert komme [en annen skuespiller som Wolverine]."

Han har også en idé om hva han ønsker å se i en ny Wolverine-skikkelse. "Jeg tror det blir i en helt annen stil og på en annen måte. Jeg tror også at hvis noen skulle forsøke å etterligne Hugh Jackman som Wolverine, ville det være en ganske stor tabbe ... fordi ingen vil være like god som Hugh Jackman til å gjøre sin versjon av Wolverine."

Tror du noen vil være like god som Hugh Jackman til å spille Wolverine?