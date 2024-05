Kevin Feige beskriver MCU som underdog

HQ

MCU dominerte billettinntektene på 2010-tallet. Det fantes ikke noe lignende, og det føltes virkelig som om vi befant oss i en tid med superheltdominans, enten det falt i smak eller ikke. Nå er det mye mindre av et kraftsenter, og de siste filmene har vært veldig hit eller miss.

I en samtale med magasinet Empire sa Kevin Feige at han setter pris på å være på bakbeina igjen, ettersom det ligner på da MCU-eksperimentet begynte. "Det er fint å kunne samle seg bak ett filmprosjekt i år", sa han. "Jeg er mye mer komfortabel med å være underdog. Jeg foretrekker å kunne overraske og overgå forventningene. Så det virker som om det siste året, som ikke har vært ideelt, har gitt oss et godt utgangspunkt for det."

Selv om det ser ut til at vi bør holde forventningene våre i sjakk er det fortsatt mye forventning fra fansen til den kommende Deadpool & Wolverine. Siden det også er MCUs eneste kinofilm i år, er det ganske mye som står på spill for at den skal bli bra.