Kevin Feige forteller hvem den sterkeste Avenger-karakteren er

Igjennom mange år har Kevin Feige formet MCU til å bli bant de største underholdningsproduktene noensinne, og det har blant annet skjedd gjennom presentasjonen av en rekke mektige karakterer, som har meget forskjellige evner, men som alle kan sparke ræv.

Men hvem av de mange Avengers er egentlig den sterkeste? Ja, her har Feige nå gitt sitt svar, og det er nok ikke hvem du forventer.

I et intervju med CBR forteller Feige nemlig at han mener at Scarlet Witch, spilt av Elizabeth Olsen, faktisk er den sterkeste av dem alle.

"I think it's interesting if you look at Endgame, Wanda Maximoff was going to kill Thanos. That's as scared as I've ever seen Thanos, and if he hadn't said 'decimate my entire team to get her off of me,' I think she would have done it."

Naturligvis er det ikke et fasitsvar på dette, men hva synes du om Feiges mening?