Kevin Feige har en tiårsplan for X-Mens fremtid

Thunderbolts* har vist seg å bli en stor suksess på kino verden over, men veien dit har vært steinete for Marvel Studios' ujevne multiversfase. Ifølge en rapport fra The Wall Street Journal ønsker Kevin Feige nå å styre skuta tilbake på rett kurs. Rapporten sier at Feige har forsøkt å holde tritt med Disneys konstante krav om "innhold", men at han nå ønsker å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet:

"Feige fortalte nylig kolleger at han gikk med på planen på grunn av en iver etter å fortelle flere historier og et ønske om å være en 'utmerket bedriftsborger'. Det viste seg å være en feil."

Thunderbolts** er et tydelig tegn på at Marvel har revurdert sin filmstrategi. Ifølge rapporten har Feige nå laget en 10-årsplan for X-Men, som involverer alt fra solofilmer til spin-offs. Marvel Studios har hatt rettighetene til tegneseriefigurene i årevis, men etter floppfilmer som Dark Phoenix og The New Mutants har mutantene samlet støv på hylla - helt til nå, altså. Det er ikke satt noen lanseringsdato for denne nye X-Men-æraen ennå, men forvent å høre mer når multivers-sagaen er ferdig.

