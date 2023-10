Kevin Feige hinter til flere "ikke-kanoniske" Marvel-crossovere og cameoer

HQ

Nå som Multiverse Saga er i full gang i Marvel Cinematic Universe, og vi ser figurer fra andre prosjekter som tidligere ble antatt å være ikke-kanoniske, som Tobey Maguires Spider-Man, Tom Hardys Venom og Patrick Stewarts Professor X, har Marvel Studios -sjefen Kevin Feige ertet og antydet at dette bare er starten på denne typen cameos og opptredener.

I Marvel Studios: The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline book, som har et forord skrevet av Feige, sier han:

"Når det gjelder multiverset, erkjenner vi at det finnes historier - filmer og serier - som er kanoniske for Marvel, men som ble skapt av forskjellige historiefortellere i forskjellige perioder av Marvels historie. Tidslinjen som presenteres i denne boken, er spesifikk for MCUs hellige tidslinje frem til fase 4. Men etter hvert som vi beveger oss fremover og dykker dypere inn i multivers-sagaen, vet man aldri når tidslinjer kan kollidere eller konvergere (hint, hint / spoiler alert)."

Vi vet med sikkerhet at Charlie Cox og flere av stjernene i Daredevil vil være tilbake i serien Daredevil, etter at noen av dem har dukket opp i andre serier på Marvel i det siste, og at Hugh Jackmans Wolverine og Ryan Reynolds' Deadpool bare er noen få figurer som blir en del av MCU med den kommende Deadpool 3. Med dette i bakhodet, hvem andre ønsker du å se debutere i MCU? James Marsdens Cyclops? Michael Chiklis' The Thing? Nicolas Cages Ghost Rider?

Takk, Culture Crave.