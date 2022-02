Kevin Feige kaller Endgame "den siste Avengers-filmen"

HQ

Det ble fire Avengers-filmer innen den gigantiske Infinity Saga ble avsluttet med et brak. Siden har fase fire av det store filmuniverset blitt satt i gnag, men selv om det ikke er noen Avengers-filmer planlagt for øyeblikket, har publikum aktivt ventet på at et nytt team skulle bli dannet på et tidspunkt.

Men det ser ut til at Marvel er ferdig med dette, i hvert fall foreløpig. I den nyeste episoden av Marvel Studios: Assembled sier MCU-sjefen Kevin Feige at Endgame faktisk var den siste Avengers-filmen:

"Marvel Studios and the Marvel Cinematic Universe is now past their tenth anniversary. And with the release of the final Avengers movie, we've finally completed a 22-movie Infinity Saga."

Har du fått nok av Avengers?