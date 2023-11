Kevin Feiges Star Wars-film er avlyst

HQ

Taika Waititi, Guillermo del Toro og nå Kevin Feige. Alle store filmnavn som en gang var knyttet til en Star Wars-film som ikke lenger blir noe av. MCU-produsenten har siden bekreftet nyheten i et ferskt intervju med Entertainment Tonight.

Et enkelt "nei" fortalte fansen at de ikke ville få Feiges versjon av en galakse langt, langt borte. Det ble først annonsert i 2019 at Loki-forfatteren Michael Waldron skulle skrive manus til filmen, og det var snakk om at Russo-brødrene skulle regissere den.

Men det ser ut til at planene siden har gått i vasken. Feige er fortsatt opptatt med å jobbe med Marvel, så det er sannsynlig at han uansett ikke ville hatt tid til å ta på seg enda en stor franchise. Dessuten uttalte Kathleen Kennedy tidligere i år <a href="https://www.gamereactor.no/kevin-feiges-star-warsfilm-eksisterte-aldri-ifolge-lucasfilmpresident-1228383/">at det aldri var noen idé med filmen, så denne bekreftelsen er mer som en siste spiker i kisten. Det er likevel rart å se at så mange av disse potensielle Star Wars-filmene bare faller i grus.