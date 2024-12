Kevin Magnussen slutter seg til BMWs LMDh-program: Han kan komme tilbake til 24-timersløpet i Le Mans

HQ

Kevin Magnussen har funnet et nytt hjem etter å ha forlatt Haas-teamet og Formel 1 - denne helgen i Abu Dhabi blir hans siste F1 Grand Prix etter ti år og 185 løp. Den 32 år gamle danske føreren skal kjøre for BMW M Motorsport i 2025.

Magnussen vil sette seg bak rattet i BMW M Hybrid V8 neste sesong. Hans fullstendige racingplan er ikke kunngjort, men BMW bruker sin LMDh - en sportsprototypekategori - i IMSA-serien og FIA World Endurance Championship (FIA WEC), konkurransen som inkluderer 24-timersløpet på Le Mans.

Det er ikke første gang Magnussen deltar i et langdistanseløp med sportsbil, for i 2021 fullførte han en full IMSA-serie med en seier og fem pallplasser, og deltok også i Le Mans. Magnussen er sønn av Jan Magnussen, som har vunnet 24-timersløpet på Le Mans fire ganger, og far og sønn kjørte sammen i 2021.

Andreas Roos, sjef for BMW M Motorsport, fremhevet hvordan Magnussen har "regelmessig demonstrert sin fart" i Formel 1 i ti år. "Takket være hans omfattende erfaring er han en sann ressurs for prosjektet vårt".

"Etter ti år i Formel 1 tar jeg fatt på et nytt og spennende kapittel, og jeg ser frem til å ta fatt på utfordringen i de mest innovative og avanserte sportsbilene i langdistanseracingens historie", sier Kevin Magnussen.