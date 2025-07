Keychron lanserer det eksklusive Black Myth: Wukong-tastaturet

HQ

Tastaturgudene hos Keychron har nettopp avslørt sitt splitter nye Black Myth: Wukong Wireless Mechanical Keyboard. En beksvart skjønnhet med gylne detaljer og en formfaktor på 75 % - det vil si litt mer kompakt enn et tastatur i full størrelse, minus numpad. I likhet med mange av Keychrons andre mekaniske kreasjoner har dette allsidige tilkoblingsmuligheter: USB-C, 2,4 GHz (1000 Hz polling rate) og Bluetooth 5.2 med støtte for opptil tre enheter.

Batteriet er like imponerende, med opptil 240 timers bruk med RGB slått av. Deluxe-versjonen gir litt ekstra stil, og under panseret finner du fabrikkinnsmurte TTC-brytere: Blåhvit (taktil) eller gyllenrosa (lineær), et lyddempet pakningsmontert chassis og full støtte for QMK og Keychron Launcher for makroer og RGB-tilpasning.

Pris? 229 dollar for standard, 259 dollar for deluxe.

Er du fristet ennå - og har du brukt et Keychron-kort før?