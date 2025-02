Kia presenterer glimt av tre kommende elektriske modeller

HQ

Kia vil snart være vertskap for sitt årlige EV Day -arrangement, som i 2025 vil finne sted i Tarragona i Spania for et direktesendt show den 27. februar. Med dette stadig nærmere, har Kia avslørt hva de vil presentere på showet og også gitt ut noen få teaserbilder.

Bilprodusenten vil presentere tre modeller på utstillingen, som alle vil se ut til å utvide sitt elektriske kjøretøymerke. Den tidligere annonserte EV4 vil ta scenen, og det samme vil PV5. For å legge til dette, vil Kia løfte gardinen på en ny kompakt EV som regnes som Concept EV2.

Om disse tre bilene sier Kia "Disse tre modellene representerer Kias dristige nye elbilstrategi. Kia EV4, Kia PV5 og Kia Concept EV2 er utstyrt med merkets banebrytende elektriske plattformteknologi og viser Kias klare vilje til å lede an i den globale satsingen på bærekraftig mobilitet i person- og bedriftssektoren for å tilfredsstille kundenes ulike behov overalt."

Med EV Day i gang om et par uker, sjekk ut teaserbildene nedenfor.

