Kickstarter-drømmen døde - Til tross for nesten 300 000 euro samlet inn, legges Alzara Radiant Echoes ned

Studio Camelia hadde store drømmer for Kickstarter -prosjektet Alzara Radiant Echoes, et spill som var ment som en hyllest til JRPG-er fra gamle dager. Men til tross for at de samlet inn nesten 300 000 euro fra fansen, som skulle brukes til å gi ut en demo og reise rundt på spillmesser, endte det hele i fiasko.

Eksterne partnere uteble, og pengene fra Kickstarter ble raskt brukt opp, noe som tvang Studio Camelia til å stenge dørene og legge ned alt arbeid med Alzara Radiant Echoes. For de som støttet spillet på Kickstarter ventet en kalddusj, da noen refusjoner ikke vil bli gjort. Pengene er borte, og flere rettssaker knyttet til prosjektet pågår for tiden.

Selskapet skrev til sine støttespillere på Kickstarter:

"Studioets avvikling ble erklært 28. april. I skrivende stund er ulike juridiske prosedyrer i gang og vil pågå i noen tid. Som du kan forestille deg, kan vi ikke dele detaljene i disse prosedyrene, men de gjelder avvikling av et selskap. Alzara Radiant Echoes er nå på pause på ubestemt tid. Det er en liten sjanse for at en tredjepart en dag kan komme inn og tilby seg å overta prosjektet. Hvis det skjer, vil spillet uunngåelig ta en annen retning enn det som ble presentert under kampanjen, men forhåpentligvis til det bedre!"

Dette er en brutal påminnelse om at Kickstarters alltid er forbundet med stor risiko, og det som nå har skjedd med Alzara Radiant Echoes er jævlig trist, men neppe unikt. Mye hype, etterfulgt av en plutselig stopp.

Var Alzara Radiant Echoes noe du gledet deg til?