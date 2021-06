Kickstarter-suksessen Chicory: A Colorful Tale har fått lanseringsdato

Chicory: A Colorful Tale er et indiespill om maling, og nå har lanseringsdatoen blitt annonsert via Twitter av utvikleren Greg Lobanov og utgiveren Finji. Det slippes til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5 den 10. juni. Du spiller som en hund med mål om å gjenopprette fargene i et magisk land med hjelp av en like magisk pensel.

I spillet bruker du penslen til å gjøre forskjellige ting som å utforske nye steder, løse gåter, hjelpe dine venner og forandre verden. Chicory: A Colorful Tale ble finansiert via Kickstarter for to år siden, og nådde veldig raskt målet.