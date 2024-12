Kieran Culkin forteller om sin første pinlige skuespillerjobb og tidlige Hollywood-minner

HQ

Kieran Culkin er nå kanskje kjent for sin Emmy-nominerte rolle i Succession, men skuespilleren fortalte nylig om sin tøffe start i Hollywood. I podcasten Smartless delte Culkin et foruroligende minne fra sin første skuespillerjobb, en reklamefilm han spilte inn da han bare var seks år gammel. Prosjektet gikk ut på å spille en elev som slet foran en tavle mens andre barn ertet ham, men det hele tok en merkelig vending da regissøren bestemte seg for å rope ut fornærmelsene selv.

Allerede som barn syntes Culkin at oppførselen var merkelig. Han husker at han tenkte: "Jeg er seks år. Hva er galt med deg?" Den pinlige opplevelsen avskrekket ham ikke fra å spille skuespill, selv om den satte en surrealistisk tone for hans tidlige karriere.

Senere fikk Culkin anerkjennelse i mer muntre roller, blant annet i Alene hjemme sammen med sin eldre bror, Macaulay Culkin, og i de populære Far til fire-filmene. Til tross for disse mulighetene forble hans ungdommelige perspektiv på Hollywood sjarmerende naivt. Culkin avslørte nylig at han ikke helt skjønte handlingen i Alene hjemme før han så den på premieren, og trodde den handlet om en helt annen karakter.

Med disse finurlige anekdotene viser Culkin hvordan hans unike reise har formet ham til den anerkjente skuespilleren han er i dag. Hvordan tror du tidlige erfaringer som disse former en skuespillers karriere? Er de hindringer som må overvinnes, eller er de bare en del av Hollywood-landskapet?