Kiki Wolfkill har forlatt 343 Industries

Kiki Wolfkill er en av de sanne veteranene som var med Microsofts Xbox-team ganske mye helt fra begynnelsen, og jobbet med spill som Midtown Madness og Project Gotham Racing. Da 343 Industries ble grunnlagt i 2008, ble hun med dem og har vært i studioet siden, og produserte Halo-spill og sist Halo TV-serien som Halo Transmedia and Entertainment-sjefen.

Men det ser ut til at hun har byttet arbeidsgiver siden november, muligens relatert de 10.000 permitteringene som nylig ble bekreftet fra Microsoft. Takket være hennes LinkedIn vet vi nå at hun jobber som leder for Xbox IP-utvidelse og underholdning. Vi antar at dette betyr at hun vil ha betydelig mindre innspill på alt Halo som følge av dette.

I september forlot 343 Industries-sjefen Bonnie Ross også utvikleren, og for to uker siden forlot Halo Infinite-regissøren og franchiseveteranen Joseph Staten studioet for å gå tilbake til Xboxs publiseringsavdeling (hvor han jobbet før).