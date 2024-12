Kill Bill 1 & 2: 4K Ultra HD-utgivelse satt til januar 2025

HQ

Quentin Tarantinos kritikerroste filmer Kill Bill: Volume 1 og Kill Bill: Volume 2, har premiere i 4K Ultra HD den 21. januar 2025. Etter de nylige 4K-utgivelsene av Pulp Fiction og Jackie Brown, fortsetter Lionsgate å forbedre Tarantinos filmografi med denne siste oppgraderingen. Begge filmene, med Uma Thurman i hovedrollen som Bruden, er tilgjengelige for forhåndsbestilling på Amazon og Walmart, hvor Walmart oppgir en pris på 27,96 dollar for hver film.

Samlere kan også se frem til Steelbook-utgaver, som tilbyr premiumemballasje. Disse 4K Blu-strålene inkluderer spesialfunksjoner som The Making of Kill Bill for begge volumene, musikalske opptredener av The 5, 6, 7, 8's og Chingon, og et utvalg av Tarantino-trailere, inkludert teasere og bootleg-versjoner. Denne utgivelsen sammenfaller med at Tarantino nærmer seg sin selvpålagte grense på ti filmer, og fansen venter spent på hans neste prosjekt, The Movie Critic.

I mellomtiden er Kill Bill i forbedret 4K-kvalitet en mulighet til å feire hans varige arv og mesterlige historiefortelling.